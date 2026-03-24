Opnieuw aanvallen met drones en raketten gemeld in Midden-Oosten

TEHERAN/TEL AVIV/RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Meerdere landen in het Midden-Oosten melden in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw aanvallen. Zo meldde de Iraanse staatstelevisie dat er een "nieuwe reeks raketten is afgevuurd op Israël". Israël trof volgens Al Jazeera doelen in de Libanese hoofdstad Beiroet. Journalisten van The New York Times meldden zeker zeven explosies in de stad.

In Irak meldde een bron binnen Hashed Al Shaabi, een voormalige pro-Iraanse militie die nu onderdeel is van het Iraakse leger, dat zeven leden om het leven zijn gekomen bij een bombardement. Verdere details ontbraken.

In Koeweit klonk in een uur tijd twee keer het luchtalarm door drone- en raketaanvallen, meldde Al Jazeera. Ook waarschuwden de autoriteiten in de Golfstaat voor problemen met de elektriciteitsvoorziening door brokstukken die waren neergekomen op stroomkabels.

Saudi-Arabië liet weten dat meerdere drones boven het oosten van het land waren onderschept.