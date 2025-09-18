Opnieuw Amerikaans veto in Veiligheidsraad voor bestand in Gaza

NEW YORK (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw een oproep voor een wapenstilstand tegengehouden. Als de VS tegen zo'n resolutie stemmen, kan de raad die niet aannemen. Alle andere leden waren wel voor.

"De VS verwerpen deze onaanvaardbare resolutie. De tijd is meer dan rijp dat Hamas iedere gijzelaar nu vrijlaat en zich onmiddellijk overgeeft", zei de Amerikaanse gezant Morgan Ortagus voorafgaand aan de stemming. "De Verenigde Staten zullen zich met hun partners blijven inzetten om een einde te maken aan dit vreselijke conflict." De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël.

In de tekst werden zorgen uitgesproken over de hongersnood in Gaza en werd opgeroepen om onvoorwaardelijk alle humanitaire hulp toe te laten. Ook werd opgeroepen tot de vrijlating van alle gijzelaars.

Volgens de VN was de bijeenkomst de 10.000e in de geschiedenis van de VN-Veiligheidsraad, die dit jaar tachtig jaar bestaat.