Kabinet zet 'alles op alles' voor energiehulp komende winter

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 21:58
anp180925190 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet zet "alles op alles" om komende winter alsnog financiële ondersteuning te kunnen geven aan huishoudens die moeite hebben de energierekening te betalen. Dat heeft minister-president Dick Schoof toegezegd in het debat over de miljoenennota. Een groot deel van de Tweede Kamer drong daar op aan.
De afgelopen jaren stelde de overheid samen met energiebedrijven geld beschikbaar via het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat dit jaar evenwel ophoudt te bestaan. Er komt uiteindelijk een permanent vangnet, maar daarvan gaat het loket op zijn vroegst in de winter van 2026/2027 open. Dat zou betekenen dat er komende winter geen fonds is, hoewel daar wel geld voor beschikbaar is op de begroting.
Onder meer GroenLinks-PvdA en ChristenUnie vroegen het kabinet haast te maken, zodat er toch komende winter al hulp komt voor mensen die kampen met energiearmoede. Schoof erkende in het debat dat dit allang geregeld had moeten zijn en beloofde er alsnog snel werk van te maken.
