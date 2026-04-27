Opnieuw arrestatie na reeks aanslagen Joodse locaties in Londen

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie heeft een 37-jarige man opgepakt, die te maken zou hebben met een reeks aanslagen op verschillende Joodse locaties in Londen. De afgelopen maand zijn in totaal 26 mensen gearresteerd vanwege het onderzoek naar brandstichting en andere aanvallen in de Britse hoofdstad.

Volgens een verklaring van de politie is de man gearresteerd op "verdenking van het voorbereiden van terroristische daden".

De aanvallen hebben geleid tot extra veiligheidsmaatregelen in de Britse hoofdstad. De meeste incidenten zijn geclaimd door de pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, die beweert verantwoordelijk te zijn voor diverse aanvallen op Joodse doelen in Europa.

In Nederland heeft de groep de verantwoordelijkheid opgeëist voor explosies in Nijkerk, Amsterdam en Rotterdam.