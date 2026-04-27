Duits bedrijf haalt 110 miljoen dollar op voor slimmere robots

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Sereact, een Duitse ontwikkelaar van roboticasoftware, heeft 110 miljoen dollar aan nieuwe financiering opgehaald voor het ontwikkelen van een AI-model dat robots slimmer maakt en meer geschikt voor het uitvoeren van verschillende taken. Het geld komt zowel van bestaande geldschieters als van nieuwe investeerders.

De startup uit Stuttgart werkt aan software waarmee industriële robots taken kunnen uitvoeren waarvoor ze niet expliciet zijn getraind. Deze software stuurt al machines aan die onderdelen oppakken en leveren voor autofabrikanten. Onder andere BMW maakt er gebruik van.

Investeringspartijen zien robotica steeds meer als de volgende stap in de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie (AI), nu de onderliggende modellen slimmer worden en onderdelen goedkoper. Een knelpunt is wel dat robots nu nog erg reactief zijn en lastig kunnen anticiperen op fouten, zoals het per ongeluk laten vallen van voorwerpen. Volgens Sereact moet zijn nieuwe AI-model daar verandering in brengen.