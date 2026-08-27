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Opnieuw botsingen tussen politie en lokale bevolking in Ceuta

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 21:21
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CEUTA (ANP/AFP) - Voor de tweede dag op rij zijn botsingen tussen de politie en de lokale bevolking in Ceuta donderdag geëscaleerd, een maand na de massale toeloop van duizenden migranten naar de Spaanse enclave in Marokko.
De politie greep in op een strand, nadat een groep demonstranten een gebied was binnengedrongen waar migranten sliepen. Op beelden van de Spaanse publieke omroep is onder meer te zien dat demonstranten tenten en andere spullen in brand steken.
Eerder op de dag hielden tientallen demonstranten een sit-in om te voorkomen dat voertuigen van het Rode Kruis het strand bereikten om voedsel uit te delen aan honderden migranten die daar verblijven.
Woensdagavond zette de politie traangas in om confrontaties tussen demonstranten en migranten die op het strand kamperen te voorkomen. Volgens een politiewoordvoerder liepen de spanningen verder op nadat ongeveer zeventig migranten 's nachts een militair voertuig met vier soldaten met stenen en andere voorwerpen bekogelden.
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