Coalitiepartijen praten vrijdag verder over begroting

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten vrijdag verder over de begroting, melden ingewijden aan het ANP. De partijen zijn donderdagavond niet tot overeenstemming gekomen. Vrijdag schuiven premier Rob Jetten, vicepremier Dilan Yeşilgöz, CDA-partijleider Henri Bontenbal en minister van Financiën Eelco Heinen weer aan.

Op 1 september moet er een begroting liggen die naar de Raad van State kan, zodat die het kan beoordelen voor Prinsjesdag. De partijen hebben dus tot maandagavond om een begroting op te stellen.

Volgens bronnen ligt er vrijdagochtend nog geen conceptbegroting die in de ministerraad kan worden besproken.