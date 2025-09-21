ECONOMIE
Opnieuw demonstratie bij EK honkbal in Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 15:32
ROTTERDAM (ANP) - Bij de ingang van de honkbalclub in Rotterdam waar het EK honkbal wordt gehouden, demonstreren zondagmiddag enkele tientallen mensen tegen de deelname van Israël. De demonstranten staan met Palestijnse vlaggen voor de ingang en riepen boodschappen naar de bezoekers voor de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk die om 15.00 uur begon.
Via een ingang naast de demonstranten konden toeschouwers wel het stadionterrein op. De actievoerders hebben een busje bij de ingang gezet met daarin geluidsboxen. Via een microfoon riepen ze naar de arriverende bezoekers. Eerder op de middag begon de wedstrijd tussen Israël en Groot-Brittannië. De actievoerders noemden de arriverende bezoekers 'zionisten' en beschuldigden hen van 'witte suprematie'. Ook draaien ze muziek en tonen ze een grote banner met de tekst 'Militaire embargo nu!'.
Zaterdag blokkeerden de actievoerders de ingang en greep de politie in. Toen speelde Israël tegen Frankrijk.
