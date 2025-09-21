ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Astronomische herfst begint wisselvallig en koel

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 15:39
anp210925099 1
HOUTEN (ANP) - De herfst begint met wisselvallig en koel weer. Op maandagavond start de astronomische herfst, dat is altijd wanneer de zon precies boven de evenaar staat en dag en nacht daarom wereldwijd even lang duren. De meteorologische herfst begon zoals altijd al op 1 september. In tegenstelling tot afgelopen weekend voorziet Weeronline geen nazomerweer meer.
Op maandag en dinsdag verwacht het weerbureau een combinatie van wolken, zon en buien. De temperatuur is maximaal 16 graden.
Met uitzondering van Zuid-Nederland is het woensdag en donderdag droog. De zon zal dan ook wat vaker doorkomen. De wind draait tegen het einde van de week waardoor de temperatuur met enkele graden kan toenemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading