Astronomische herfst begint wisselvallig en koel

HOUTEN (ANP) - De herfst begint met wisselvallig en koel weer. Op maandagavond start de astronomische herfst, dat is altijd wanneer de zon precies boven de evenaar staat en dag en nacht daarom wereldwijd even lang duren. De meteorologische herfst begon zoals altijd al op 1 september. In tegenstelling tot afgelopen weekend voorziet Weeronline geen nazomerweer meer.

Op maandag en dinsdag verwacht het weerbureau een combinatie van wolken, zon en buien. De temperatuur is maximaal 16 graden.

Met uitzondering van Zuid-Nederland is het woensdag en donderdag droog. De zon zal dan ook wat vaker doorkomen. De wind draait tegen het einde van de week waardoor de temperatuur met enkele graden kan toenemen.