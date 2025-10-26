Opnieuw dodelijke Israëlische luchtaanvallen op Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Door nieuwe Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn drie doden gevallen, melden Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger beweert met de aanvallen twee Hezbollah-leden te hebben gedood in het oosten en zuiden van het land. Het zou gaan om een "wapensmokkelaar" voor Hezbollah en een functionaris van de Libanese beweging in de zuidelijke plaats Ras al-Bayada.

Sinds donderdag zijn volgens de Libanezen elf mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen in Libanon, ondanks een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah dat eind november 2024 inging na een oorlog. Hezbollah kwam sterk verzwakt uit dat conflict.