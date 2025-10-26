ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw dodelijke Israëlische luchtaanvallen op Libanon

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 19:19
anp261025130 1
BEIROET (ANP/AFP) - Door nieuwe Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn drie doden gevallen, melden Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger beweert met de aanvallen twee Hezbollah-leden te hebben gedood in het oosten en zuiden van het land. Het zou gaan om een "wapensmokkelaar" voor Hezbollah en een functionaris van de Libanese beweging in de zuidelijke plaats Ras al-Bayada.
Sinds donderdag zijn volgens de Libanezen elf mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen in Libanon, ondanks een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah dat eind november 2024 inging na een oorlog. Hezbollah kwam sterk verzwakt uit dat conflict.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

generated-image (42)

Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

ANP-87262383

Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

anp251025125 1

Van PVV en JA21 hoeft het water niet schoner

Loading