Slachtoffer sextortion: verwoestend voor mijn leven

GRONINGEN (ANP) - Slachtoffers in de zedenzaak tegen Mark S. (32) uit Borculo, die onder meer terechtstaat voor grootschalige sextortion, hebben donderdag in de rechtbank benadrukt hoeveel impact de seksuele afpersing op hun leven heeft gehad.

"Angst bepaalde in die periode mijn dagelijks leven", zei de vrouw die meer dan 2,5 jaar lang door S. zou zijn afgeperst met naaktbeelden. Ze raakte haar woning kwijt, waardoor haar twee dochters niet langer bij haar kunnen wonen. Ze liep een schuld op van 30.000 euro en belandde in de schuldhulpverlening. Ze noemde de daden van S. "verwoestend voor mijn leven".

"Ik leefde in constante spanning, onzekerheid en vrees voor wat er zou gebeuren als ik niet deed wat van mij werd geëist", zei de vrouw in de rechtbank in Groningen. "Door wat mij is aangedaan, verloor ik alles wat mij steun en houvast gaf: mijn veiligheid, mijn zelfvertrouwen en mijn stabiliteit als mens en als moeder."

Gokverslaving

Ze maakte grote bedragen over aan de verdachte. "Geld dat ik eigenlijk niet had. Maar ik dacht dat dit de enige manier was om de situatie onder controle te houden en verdere schade te voorkomen", zei het slachtoffer. "Ik wil dat de rechtbank begrijpt dat sextortion geen abstract of digitaal misdrijf is. Het blijft niet beperkt tot een scherm. Het ontwricht levens volledig."

S. reageerde kort op de slachtofferverklaring en zei dat het hem spijt. Hij zegt de buit van de financiële sextortion te hebben besteed aan goksites.

Meerdere slachtoffers maakten gebruik van hun spreekrecht. De rechtbank besprak op de tweede zittingsdag elf zaken van sextortion. Het OM verdenkt S. daarnaast van verkrachting en ontucht. Die zaken zijn dinsdag besproken. Komende woensdag volgt de strafeis.