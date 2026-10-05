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Opnieuw een dag van protest op veel Franse onderwijsinstellingen

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Op meer dan vierhonderd Franse onderwijsinstellingen wordt maandag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn vier- tot vijfhonderd locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten.
In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Dat begon aanvankelijk als een protest van scholieren, maar breidde zich afgelopen week ook uit tot universiteiten. Ook in het Belgische Luik werd geprotesteerd.
Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand, waarbij brand gesticht werd of zaken werden vernield. Ook werd op sommige plekken de confrontatie met de politie gezocht. Al zeker 5000 mensen, onder wie veel minderjarigen, werden gearresteerd.
Gevreesd wordt dat de protesten dinsdag opnieuw uit de hand kunnen lopen. Verschillende (onderwijs)vakbonden en andere belangengroepen hebben opgeroepen die dag op grote schaal samen te komen.
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