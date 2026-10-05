RIVM pleit voor betere bestrijding hepatitis B en C

BILTHOVEN (ANP) - Nederland moet meer werk maken van de bestrijding van hepatitis B en C, vinden experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze hebben een plan opgesteld om het aantal infecties met de virussen verder omlaag te krijgen. Daarin wordt onder meer gepleit voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt.

Dat is een groot deel van de wereld, van landen in Oost-Europa tot in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Een van de opties die de deskundigen noemen, is om asielzoekers op hepatitis te testen na binnenkomst in Nederland, zoals dat nu ook al gebeurt met tuberculose: wie uit een land komt waar die ziekte veel voorkomt, krijgt standaard een test.

Ook met betere registraties valt nog winst te behalen. Het RIVM ziet graag dat er een centraal systeem komt, waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. "Met dit inzicht kunnen zwakke plekken in de zorg sneller worden opgespoord en aangepakt", is de uitleg.

Nationaal Hepatitisplan

Het plan is een bijgewerkte versie van het Nationaal Hepatitisplan uit 2016. Doelen daaruit zijn ondanks vooruitgang niet allemaal behaald. Dat komt onder meer door "gebrek aan financiering en de coronapandemie", staat in het maandag verschenen rapport.

Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Duizenden mensen lopen ongemerkt jaren rond met het virus, omdat klachten pas later komen. Naast migranten lopen mannen die seks hebben met mannen, mensen die drugs gebruiken en gedetineerden een verhoogd risico.

Vaccinatie

Jonge kinderen worden in Nederland gevaccineerd tegen hepatitis B. Ook op latere leeftijd is vaccinatie mogelijk. Voorlichting daarover moet beter, vinden de deskundigen. Tegen hepatitis C bestaan geen vaccins. De ziekte is meestal goed te behandelen, maar dan moet de besmetting wel eerst zijn opgespoord.

Hepatitis is een ontsteking van de lever, die verschillende varianten kent. Vaak verlopen infecties zonder klachten. Bij hepatitis B en C kunnen echter ook chronische infecties ontstaan, die tot ernstige ziekte leiden. Zo is er een risico op levercirrose, wat vervolgens weer een grotere kans op leverkanker geeft. Andere klachten zijn vermoeidheid, koorts, spierpijn en verlies van eetlust en geelzucht, waarbij onder meer huid en oogleden geel verkleuren.