Opnieuw geweld bij protest tegen migrantenhotel buiten Londen

EPPING (ANP) - Een anti-migratieprotest in de Britse plaats Epping, ruim dertig kilometer buiten Londen, is zondagavond opnieuw uit de hand gelopen. Zeker duizend mensen protesteerden bij een hotel waar migranten ondergebracht zouden worden. Ze gooiden met flessen en rookfakkels naar agenten die de ingang van het hotel blokkeerden. Vijf relschoppers zijn gearresteerd, meldt de politie.

Donderdag leidde een protest bij het hotel ook al tot onrust. Daarbij werden acht politieagenten aangevallen en zijn voertuigen van de politie vernield.

Aanleiding voor de protesten was een 38-jarige asielzoeker die een 14-jarig meisje zou hebben proberen te zoenen. Hij ontkent de beschuldiging van seksueel misbruik.

Vorig jaar zomer braken ook anti-migratieprotesten uit in het VK, nadat drie meisjes waren doodgestoken door een tiener in de plaats Southport. Demonstranten dachten dat de verdachte een asielzoeker was, maar hij bleek in het VK te zijn geboren.