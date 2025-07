Dode en gewonden door zwaar onweer in Frankrijk

SAINT-CYR (ANP) - Het oosten van Frankrijk is zondag getroffen door zware onweersbuien. Daarbij is één persoon om het leven gekomen en raakten zes mensen gewond. In Saint-Cyr, een kleine plaats tussen Dijon en Lyon, kwam een persoon om het leven bij het beklimmen van een dak na het noodweer. Ook in Devrouze raakte een persoon zwaargewond bij een val van een dak, melden Franse media.

In het Franse Flumet, ten zuidoosten van Genève, raakten vijf mensen gewond toen een boom op hun auto viel. Twee van hen raakten zwaargewond.

In meerdere departementen in het oosten van Frankrijk zijn waarschuwingen voor noodweer van kracht tot en met maandagochtend.