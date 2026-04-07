Miljoenenfraude door sherpa's, artsen en reddingshelicopter: vergiftigde klimmers 'gered' op Mount Everest

Een crimineel netwerk van sherpa’s, piloten en zelfs artsen wist klimmers en verzekeraars jarenlang te misleiden. De werkwijze was simpel en doeltreffend. Gidsen vertelden toeristen dat ze door hoogteziekte niet verder konden. In sommige gevallen werden ze een handje geholpen richting ziekenboeg: er zou zelfs medicijnen of bakpoeder in eten zijn gestopt om klachten op te wekken.

Vervolgens kwam de ‘redding’. Een helikopter, onderdeel van het complot, vloog de zogenaamd doodzieke klimmer naar beneden. De criminelen maakten het geheel nog lucratiever door meerdere passagiers mee te laten gaan met één vlucht. Ondertussen werd dit administratief opgevoerd als losse reddingsacties. Artsen leverden de benodigde verklaringen.

Georganiseerde misdaad

Dit alles resulteerde in zeker 300 nep-evacuaties en een schadepost van minimaal 20 miljoen dollar. De politie heeft inmiddels 33 verdachten aangeklaagd. Ze riskeren zware straffen wegens georganiseerde misdaad.

De truc laat zich volgens lokale media makkelijk samenvatten: “Ensceneer een medisch noodgeval, roep een helikopter op, breng een toerist naar een privéziekenhuis en dien een verzekeringsclaim in die weinig overeenkomt met wat er werkelijk is gebeurd.”

Extreme omstandigheden

Dat dit zo lang kon doorgaan, heeft alles te maken met de extreme omstandigheden. Het weer kan razendsnel omslaan en beslissingen moeten direct worden genomen. Verzekeraars hebben vaak geen tijd om een evacuatie vooraf te checken.

Ondertussen zijn klimmers volledig afhankelijk van hun gidsen. Veel bergtoeristen durven de adviezen niet in twijfel te trekken met de dood op de loer. Achteraf blijkt dat een rustperiode op locatie of een rustige afdaling vaak genoeg zou zijn geweest.