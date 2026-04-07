ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miljoenenfraude door sherpa's, artsen en reddingshelicopter: vergiftigde klimmers 'gered' op Mount Everest

gezondheid
door Peter Janssen
dinsdag, 07 april 2026 om 10:35
84490779_m
Een crimineel netwerk van sherpa’s, piloten en zelfs artsen wist klimmers en verzekeraars jarenlang te misleiden. De werkwijze was simpel en doeltreffend. Gidsen vertelden toeristen dat ze door hoogteziekte niet verder konden. In sommige gevallen werden ze een handje geholpen richting ziekenboeg: er zou zelfs medicijnen of bakpoeder in eten zijn gestopt om klachten op te wekken.
Vervolgens kwam de ‘redding’. Een helikopter, onderdeel van het complot, vloog de zogenaamd doodzieke klimmer naar beneden. De criminelen maakten het geheel nog lucratiever door meerdere passagiers mee te laten gaan met één vlucht. Ondertussen werd dit administratief opgevoerd als losse reddingsacties. Artsen leverden de benodigde verklaringen.
Georganiseerde misdaad
Dit alles resulteerde in zeker 300 nep-evacuaties en een schadepost van minimaal 20 miljoen dollar. De politie heeft inmiddels 33 verdachten aangeklaagd. Ze riskeren zware straffen wegens georganiseerde misdaad.
De truc laat zich volgens lokale media makkelijk samenvatten: “Ensceneer een medisch noodgeval, roep een helikopter op, breng een toerist naar een privéziekenhuis en dien een verzekeringsclaim in die weinig overeenkomt met wat er werkelijk is gebeurd.”
Extreme omstandigheden
Dat dit zo lang kon doorgaan, heeft alles te maken met de extreme omstandigheden. Het weer kan razendsnel omslaan en beslissingen moeten direct worden genomen. Verzekeraars hebben vaak geen tijd om een evacuatie vooraf te checken.
Ondertussen zijn klimmers volledig afhankelijk van hun gidsen. Veel bergtoeristen durven de adviezen niet in twijfel te trekken met de dood op de loer. Achteraf blijkt dat een rustperiode op locatie of een rustige afdaling vaak genoeg zou zijn geweest.
Bron: De Telegraaf

loading

POPULAIR NIEUWS

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

shutterstock_2476215863

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

f44941cc7b2d9b3789d83f00756c4ce0

174106753_m

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

Loading