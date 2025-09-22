ECONOMIE
Harry Styles gaat als een speer in marathon van Berlijn

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 22 september 2025 om 11:24
ANP-537103675
De marathon van Berlijn staat bekend als een van de snelste parcours ter wereld. Er sneuvelen regelmatig records en ook Harry Styles heeft dat nu mogen ervaren. De Britse popster dook zondag tijdens de race in de Duitse hoofdstad onder de magische grens van de drie uur, maar het viel bijna niemand op.
Styles verscheen aan de start onder het pseudoniem Sted Sarandos. De zanger, die eerder dit jaar al de marathon van Tokio liep in een nette 3 uur 24 minuten en 7 seconden, scherpte zijn persoonlijke toptijd in Berlijn stevig aan. Met een eindtijd van 2 uur 59 minuten en 13 seconden bleef hij nét onder de felbegeerde drie-uurgrens; een ultiem doel voor veel recreatieve marathonlopers.
De Keniaan Sabastian Sawe, die de race won, finishte na 2 uur, 2 minuten en 16 seconden. Daarmee bleef Styles uiteraard ver verwijderd van de wereldtop, maar zijn prestatie is niettemin opmerkelijk.
Zanger Freek Rikkerink (van Suzan) liep de Marathon van Berlijn in 2023 zelfs in een tijd van 2 uur en 49 minuten en 54 seconden.
Bron: Sporza

