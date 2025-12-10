Wilders valt Jetten aan op politieke keuzes zorg en uitkeringen

PVV-leider Geert Wilders bekritiseerde in het debat over de formatie de keuzes die D66 en CDA hebben gemaakt in hun formatiestuk. Wilders hekelt tegenover D66-leider Rob Jetten dat de partijen voorsorteren op bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid.

"U gaat, voor miljarden waarschijnlijk, bezuinigen op zorg," was het verwijt van Wilders. In het stuk schrijven D66 en CDA dat "vooral de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid stijgen door de vergrijzing". Zelf is Wilders tegen zorgbezuinigingen, al heeft hij in aanloop naar de verkiezingen niet duidelijk gemaakt hoe hij dat dan wil betalen.

Jetten verwees naar de gesprekken die hij voerde met verschillende experts voordat de partijen aan het schrijven gingen. De experts zien dat er veel problemen zijn, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. "Dat is het eerlijke verhaal. En dan is het in het belang van Nederland dat we daar keuzes in maken."

Grote ingrepen nodig

Over de zorg zei Jetten: "De komende jaren gaan er miljarden bijkomen, maar het gaat vastlopen, de wachtlijsten worden nu al langer." Daarom zijn er volgens de D66-leider grote ingrepen nodig in de zorg. Ook draaien de partijen de halvering van het eigen risico terug. Dit was een PVV-plan van het demissionaire kabinet en zou de staatskas jaarlijks enkele miljarden kosten.

Ook ChristenUnie-leider Mirjam Bikker is niet gerust op de zorguitgaven van de twee partijen. "Niet kil bezuinigen op de zorg, maar voor ogen houden hoe de ouderenzorg van de toekomst ook een zorgzame ouderenzorg is."

Jetten gaf toe dat in het formatiedocument niet uitgebreid is stilgestaan bij de sociale zekerheid en de zorg. "Ik denk dat dat een opdracht is voor de volgende fase van de formatie."