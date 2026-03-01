ECONOMIE
Explosies bij Iraakse luchthaven waar mogelijk VS-troepen zijn

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 7:14
anp010326037 1
ERBIL (ANP/AFP) - In de buurt van het vliegveld van Erbil in de autonome Koerdische regio van Irak, waar troepen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie zijn gestationeerd, zijn luide explosies gehoord. Dat meldt een journalist van het Franse persbureau AFP.
Op beelden op sociale media is te zien dat er zwarte rook opstijgt vanuit het gebied rond het vliegveld. Volgens Al Jazeera is er een drone neergestort in de buurt van de luchthaven.
Een correspondent van Al Jazeera meldde dat het vliegveld van Erbil zaterdag al twee keer eerder werd aangevallen als reactie van Iran op de aanvallen door Israël en de VS. Ook meldt de nieuwsorganisatie dat de VS nog troepen in de regio heeft als onderdeel van een internationale coalitie tegen de terroristische organisatie IS.
