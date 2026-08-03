Opnieuw nationale stroomstoring op Cuba

HAVANA (ANP/RTR) - Het Cubaanse nationale elektriciteitsnet, de Union Electrica de Cuba (UNE), is zondag laat ingestort, zo liet het staatsbedrijf voor de elektriciteitsvoorziening weten in een bericht op X. De stroomuitval volgt op drie landelijke black-outs in juli.

Cuba, met een bevolking van 9,6 miljoen inwoners, heeft al geruime tijd te maken met een instabiele elektriciteitsvoorziening. De problemen namen toe nadat de VS in januari een olieblokkade hadden afgekondigd, waardoor de beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder slonken.

Om het brandstofverbruik terug te dringen, legt de overheid langdurige stroomonderbrekingen op. In delen van Havana kunnen bewoners soms meer dan een etmaal zonder elektriciteit zitten. Op het platteland loopt dat in sommige gebieden zelfs op tot ruim 70 uur.