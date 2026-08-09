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Opnieuw natuurbrand in Wijchen

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 15:44
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WIJCHEN (ANP) - In het Gelderse Wijchen, bij Nijmegen, woedt aan de Geitweg een natuurbrand. Dat meldt de veiligheidsregio. In de omgeving van Wijchen waren op zondag al meer natuurbranden.
De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over het formaat van de brand zei de brandweer nog niets.
De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag al een natuurbrand woedde. Die was rond 14.30 uur onder controle. Volgens een woordvoerder is deze nieuwe natuurbrand ongeveer 2 kilometer verwijderd van de vorige brand.
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