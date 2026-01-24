ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw persoon neergeschoten in Minneapolis door ICE-agenten

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 17:13
anp240126103 1
MINNEAPOLIS (ANP) - In de Amerikaanse stad Minneapolis is volgens ooggetuigen een man neergeschoten door agenten van de federale immigratiedienst ICE. De gemeente heeft bevestigd dat er een melding is van een neergeschoten man ten zuidwesten van het centrum, waarbij federale agenten betrokken zouden zijn. De man is volgens ooggetuigen naar een ziekenhuis gebracht.
Het incident valt samen met demonstraties dit weekend in de stad tegen het optreden van ICE. President Donald Trump stuurde in december duizenden ICE-agenten naar Minnesota om illegale migranten op te sporen en te arresteren. Dat leidde tot demonstraties in de noordelijke staat. De situatie escaleerde toen een ICE-agent een vrouw doodschoot.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

Sixty-and-Me_What-Adult-Children-Are-Saying-When-It-Comes-to-Estrangement-and-Why-Parents-Want-to-Know

Waarom steeds meer kinderen met hun ouders breken

ANP-444089836

De menukaart die je rekening leegtrekt: waarom je nooit zomaar een QR-code vmoet scannen

Scherm­afbeelding 2026-01-24 om 08.10.00

Het bizondere gezichtsierraad van Maan zou minstens 25000 euro kosten

Loading