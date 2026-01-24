Opnieuw persoon neergeschoten in Minneapolis door ICE-agenten

MINNEAPOLIS (ANP) - In de Amerikaanse stad Minneapolis is volgens ooggetuigen een man neergeschoten door agenten van de federale immigratiedienst ICE. De gemeente heeft bevestigd dat er een melding is van een neergeschoten man ten zuidwesten van het centrum, waarbij federale agenten betrokken zouden zijn. De man is volgens ooggetuigen naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident valt samen met demonstraties dit weekend in de stad tegen het optreden van ICE. President Donald Trump stuurde in december duizenden ICE-agenten naar Minnesota om illegale migranten op te sporen en te arresteren. Dat leidde tot demonstraties in de noordelijke staat. De situatie escaleerde toen een ICE-agent een vrouw doodschoot.