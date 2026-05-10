Brons voor turnster Slooff op vloer bij World Challenge Cup

VARNA (ANP) - Turnster Floor Slooff (19) heeft bij de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna brons gegrepen in de finale op het onderdeel vloer. De turnster uit Driehuis behaalde een score van 12,800 punten en hoefde daarmee alleen de Britse turnsters Shantae-Eve Asiedua Amankwhaah (13,233) en Grace Davies (12,966) voor zich te dulden.

In de finale op balk kwam Slooff met 12,366 punten niet verder dan de vierde plaats. Slooff, die zich vrijdag nog als tweede voor de balkfinale had geplaatst, kwam ten val bij haar opsprong en verspeelde daarmee al een vol punt. Het goud op balk ging uiteindelijk naar de Poolse Maria Drobniak (12,866).

Slooff won in 2023 ook al eens brons op vloer bij een World Challenge Cup in Osijek, Kroatië.