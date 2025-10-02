ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw racisme en seksisme bij Londense politie

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:22
anp021025086 1
LONDON (ANP/AFP) - Agenten van het Londense politiekorps maken zich nog steeds schuldig aan racisme, seksisme en vrouwenhaat, blijkt uit een undercoverreportage van de BBC. Premier Keir Starmer rekent op een "robuuste reactie" van de hoofdcommissaris.
Een uitzending van het BBC-programma Panorama van woensdagavond liet zien hoe agenten zich schuldig maakten aan discriminatie, misogynie, islamofobie en ander wangedrag. Een agent riep onder meer op tot "het neerschieten van immigranten". Een BBC-verslaggever werkte zeven maanden als detentiemedewerker op het politiebureau van Charing Cross. Dat bureau kwam vier jaar geleden al in opspraak na intern politieonderzoek, ook na klachten over racisme en vrouwenhaat.
In een eerste reactie noemde hoofdcommissaris Mark Rowley het vertoonde gedrag "schandelijk en totaal onacceptabel". Voorlopig zijn acht agenten en één staflid geschorst. Premier Starmer zei "blij" te zijn dat er wordt ingegrepen, maar verwacht tevens "een zeer robuuste reactie".
loading

POPULAIR NIEUWS

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

Loading