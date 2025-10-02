Opnieuw racisme en seksisme bij Londense politie

LONDON (ANP/AFP) - Agenten van het Londense politiekorps maken zich nog steeds schuldig aan racisme, seksisme en vrouwenhaat, blijkt uit een undercoverreportage van de BBC. Premier Keir Starmer rekent op een "robuuste reactie" van de hoofdcommissaris.

Een uitzending van het BBC-programma Panorama van woensdagavond liet zien hoe agenten zich schuldig maakten aan discriminatie, misogynie, islamofobie en ander wangedrag. Een agent riep onder meer op tot "het neerschieten van immigranten". Een BBC-verslaggever werkte zeven maanden als detentiemedewerker op het politiebureau van Charing Cross. Dat bureau kwam vier jaar geleden al in opspraak na intern politieonderzoek, ook na klachten over racisme en vrouwenhaat.

In een eerste reactie noemde hoofdcommissaris Mark Rowley het vertoonde gedrag "schandelijk en totaal onacceptabel". Voorlopig zijn acht agenten en één staflid geschorst. Premier Starmer zei "blij" te zijn dat er wordt ingegrepen, maar verwacht tevens "een zeer robuuste reactie".