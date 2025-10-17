Dit zijn de tien best betaalde voetballers (en sporters) ter wereld

Cristiano Ronaldo voert opnieuw de Forbes-lijst aan van bestbetaalde voetballers ter wereld. De 40-jarige Portugees, die in Saoedi-Arabië speelt, verdient naar verluidt zo’n 240 miljoen euro per jaar. Met dit duizelingwekkende bedrag blijft hij zijn eeuwige rivaal Lionel Messi ruim voor.

Het is al de zesde keer in tien jaar dat Ronaldo bovenaan staat. Messi, die in de Verenigde Staten bij Inter Miami voetbalt, staat tweede met 111 miljoen euro aan inkomsten. Op de derde plek volgt oud-Real Madrid-ster Karim Benzema, die in Saoedi-Arabië zo’n 89 miljoen euro per jaar opstrijkt.

Volgens Forbes staan drie spelers van Real Madrid in de top tien, terwijl slechts twee voetballers uit de Engelse Premier League de lijst halen. De rest komt uit de Amerikaanse en Saoedische competities, waar de salarissen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Ronaldo blijft voorlopig de absolute grootverdiener in de voetbalwereld.

Top 10 best betaalde voetballers ter wereld

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), 239,5 miljoen euro

2. Lionel Messi (Inter Miami), 111,2 miljoen euro

3. Karim Benzema (Al-Ittihad), 88,9 miljoen euro

4. Kylian Mbappé (Real Madrid), 81,2 miljoen euro

5. Erling Haaland (Manchester City), 68,4 miljoen euro

6. Vinícius Júnior (Real Madrid), 51,3 miljoen euro

7. Mohamed Salah (Liverpool), 47 miiljoen euro

8. Sadio Mané (Al-Nassr), 46,2 miljoen euro

9. Jude Bellingham (Real Madrid), 37,6 miljoen euro

10. Lamine Yamal (FC Barcelona), 36,8 miljoen euro

Top 10 best betaalde sporters ter wereld (volgens Forbes in mei 2025)

1. Cristiano Ronaldo (voetbal), 275 miljoen dollar aan totale inkomsten

2. Stephen Curry (basketbal), 156 miljoen

3. Tyson Fury (boksen), 146 miljoen

4. Dak Prescott (American football), 137 miljoen

5. Lionel Messi (voetbal), 135 miljoen

6. LeBron James (basketbal), 133,8 miljoen

7. Juan Soto (honkbal), 114 miljoen

8. Karim Benzema (voetbal), 104 miljoen

9. Shohei Ohtani (honkbal), 102,5 miljoen

10. Kevin Durant (basketbal), 101,4 miljoen