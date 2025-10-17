ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de tien best betaalde voetballers (en sporters) ter wereld

Sport
door Désirée du Roy
vrijdag, 17 oktober 2025 om 14:06
ANP-461131386
Cristiano Ronaldo voert opnieuw de Forbes-lijst aan van bestbetaalde voetballers ter wereld. De 40-jarige Portugees, die in Saoedi-Arabië speelt, verdient naar verluidt zo’n 240 miljoen euro per jaar. Met dit duizelingwekkende bedrag blijft hij zijn eeuwige rivaal Lionel Messi ruim voor.
Het is al de zesde keer in tien jaar dat Ronaldo bovenaan staat. Messi, die in de Verenigde Staten bij Inter Miami voetbalt, staat tweede met 111 miljoen euro aan inkomsten. Op de derde plek volgt oud-Real Madrid-ster Karim Benzema, die in Saoedi-Arabië zo’n 89 miljoen euro per jaar opstrijkt.
Volgens Forbes staan drie spelers van Real Madrid in de top tien, terwijl slechts twee voetballers uit de Engelse Premier League de lijst halen. De rest komt uit de Amerikaanse en Saoedische competities, waar de salarissen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Ronaldo blijft voorlopig de absolute grootverdiener in de voetbalwereld.
Top 10 best betaalde voetballers ter wereld
1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), 239,5 miljoen euro
2. Lionel Messi (Inter Miami), 111,2 miljoen euro
3. Karim Benzema (Al-Ittihad), 88,9 miljoen euro
4. Kylian Mbappé (Real Madrid), 81,2 miljoen euro
5. Erling Haaland (Manchester City), 68,4 miljoen euro
6. Vinícius Júnior (Real Madrid), 51,3 miljoen euro
7. Mohamed Salah (Liverpool), 47 miiljoen euro
8. Sadio Mané (Al-Nassr), 46,2 miljoen euro
9. Jude Bellingham (Real Madrid), 37,6 miljoen euro
10. Lamine Yamal (FC Barcelona), 36,8 miljoen euro
Top 10 best betaalde sporters ter wereld (volgens Forbes in mei 2025)
1. Cristiano Ronaldo (voetbal), 275 miljoen dollar aan totale inkomsten
2. Stephen Curry (basketbal), 156 miljoen
3. Tyson Fury (boksen), 146 miljoen
4. Dak Prescott (American football), 137 miljoen
5. Lionel Messi (voetbal), 135 miljoen
6. LeBron James (basketbal), 133,8 miljoen
7. Juan Soto (honkbal), 114 miljoen
8. Karim Benzema (voetbal), 104 miljoen
9. Shohei Ohtani (honkbal), 102,5 miljoen
10. Kevin Durant (basketbal), 101,4 miljoen
Bron: Forbes

Lees ook

Messi over zijn tijd in Parijs: "Mijn gezin en ik waren twee jaar lang ongelukkig"Messi over zijn tijd in Parijs: "Mijn gezin en ik waren twee jaar lang ongelukkig"
56 miljoen likes: Lionel Messi verslaat 'het ei' en zet Instagram-record op zijn naam56 miljoen likes: Lionel Messi verslaat 'het ei' en zet Instagram-record op zijn naam
Bestuurders FC Barcelona hadden gloeiende hekel aan Messi: 'hormonale dwerg' en 'rioolrat'Bestuurders FC Barcelona hadden gloeiende hekel aan Messi: 'hormonale dwerg' en 'rioolrat'
Cristiano Ronaldo voor ruim één miljard euro (!) aangeklaagd vanwege NFT's en Binance-promotieCristiano Ronaldo voor ruim één miljard euro (!) aangeklaagd vanwege NFT's en Binance-promotie
Cristiano Ronaldo best betaalde beroemdheid op Instagram; dit is krijgt hij per postCristiano Ronaldo best betaalde beroemdheid op Instagram; dit is krijgt hij per post
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

ANP-539037728

Peiling: Opmars D66, PVV en GL/PvdA vallen verder terug

ANP-538953358

Doodsoorzaak Diane Keaton (79) bekend

ANP-537893918

Elon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleuren

Loading