Opnieuw sterke naschok in het noorden van Venezuela

CARACAS (ANP/AFP) - Het noorden van Venezuela, waar woensdag twee verwoestende aardbevingen plaatsvonden, is getroffen door een sterke naschok. Deze had een kracht van 4.6 en vond plaats op een diepte van 10 kilometer, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS. Er zijn vooralsnog geen meldingen van nieuwe schade.

Journalisten van persbureau AFP melden dat de schok aan het begin van de ochtend voelbaar was in de hoofdstad Caracas en de zwaar getroffen kustregio La Guaira. De aardbevingen van vorige week hadden een kracht van 7.2 en 7.5 en vonden kort na elkaar plaats. Die hebben grote schade aangericht.

Door de twee aardbevingen zijn zeker 1450 doden gevallen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van ingestorte en beschadigde gebouwen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat mensen levend worden gevonden. De eerste 72 uur na een aardbeving zijn cruciaal voor reddingsoperaties.

Reddingsteams

President Nayib Bukele van El Salvador meldde maandag dat reddingsteams van zijn land, Venezuela en Mexico een 21-jarige man onder het puin hebben gehaald, in La Guaira. Het slachtoffer werd volgens de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez gered na 106 uur vast te hebben gezeten en een reddingsoperatie van 43 uur.

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben reddingswerkers naar het Zuid-Amerikaanse land gestuurd. Ook hebben ze andere steun toegezegd, bijvoorbeeld in de vorm van hulpgoederen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Op een platform dat Venezolanen gebruiken om vermiste personen te melden, staat dat met meer dan 46.000 personen nog steeds geen contact is geweest. De communicatie in het getroffen gebied wordt bemoeilijkt door onder meer stroom- en internetproblemen.