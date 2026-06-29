Britse influencer riskeert vuurpeloton in Dubai na dodelijke liefdesruzie

Influencer Brooke George, een 23-jarige Britse TikTok -ster, riskeert in Dubai de doodstraf na te zijn aangeklaagd voor de moord op haar vriend, terwijl haar familie en mensenrechtenorganisaties stellen dat zij uit zelfverdediging handelde.

De kern van de zaak

Brooke George, afkomstig uit Kent en met circa 100.000 volgers op TikTok, reisde voor de tweede keer naar Dubai om haar 26-jarige Britse vriend te bezoeken, een expat die daar woonde en werkte.

Tijdens deze tweede trip zou de relatie zijn omgeslagen: volgens de organisatie Detained in Dubai werd de man steeds dominanter en agressiever en zou hij haar hebben geslagen en haar paspoort hebben afgenomen.

In de vroege uren van 22 juni werd George opgepakt; ze wordt verdacht van het neersteken van haar vriend en is formeel aangeklaagd voor moord, een delict waarop in de Verenigde Arabische Emiraten de doodstraf via een vuurpeloton kan volgen

Zelfverdediging en rechtspositie

Detained in Dubai en andere juridische pleitbezorgers stellen dat George handelde uit zelfverdediging en dat zij “voor haar leven vreesde” toen zij naar een keukenmes zou hebben gegrepen.

De organisatie klaagt bovendien over ernstige tekortkomingen in de rechtsgang: zo zou George verklaringen hebben moeten afleggen zonder advocaat en zonder toegang tot de Britse ambassade.Ook beschrijven zij haar behandeling na arrestatie als vernederend, onder meer omdat ze zich voor mannelijke agenten zou hebben moeten uitkleden.