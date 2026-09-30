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Opnieuw temperatuurrecord voor eind september verbroken

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 15:33
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DE BILT (ANP) - Het is officieel de warmste 30 september ooit gemeten. In De Bilt steeg de temperatuur woensdagmiddag naar 24,5 graden, waardoor het oude record uit 1975 werd verbroken. Het is volgens Weeronline de dertiende dag van 2026 met een warmterecord. Ook dinsdag werd al een record verbroken. Bij een officieel warmterecord telt alleen de temperatuur op het hoofdstation in De Bilt.
Eerder op de dag werd het lokaal al warmer dan ooit eerder in Nederland gemeten op de laatste dag van september. In het Gelderse Hupsel was het om 12.00 uur 27,1 graden, waarmee een record uit 1895 werd verbroken. Het KNMI-meetpunt op Twente Airport tikte later zelfs 28,5 graden aan.
Rond deze tijd ligt de temperatuur doorgaans rond de 17 graden. Door warme lucht uit Zuid-Europa is het nu flink warmer. Voor woensdagavond wordt overigens regen verwacht, gevolgd door lagere temperaturen.
Europa is ook het snelst opwarmende continent ter wereld. In Nederland zijn de temperaturen door klimaatverandering volgens KNMI-cijfers zo'n 2,5 graden gestegen sinds het begin van de metingen.
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