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PRO, SP, VOLT, CU en DENK willen toch medische evacuatie uit Gaza

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - PRO, SP, Volt, ChristenUnie en DENK willen dat het kabinet toch overgaat tot evacuatie van gewonde of zieke kinderen uit Gaza. Minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) kondigde onlangs aan 12 miljoen euro te steken in zorg voor Gazanen in de regio, maar niet te kiezen voor behandeling in Nederland.
Volgens de oppositiepartijen is hoogcomplexe zorg voor Gazanen niet of niet tijdig beschikbaar in de regio. Zij baseren zich op hulporganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die pleitten vorige week nog in de Tweede Kamer voor medische evacuaties naar Nederland omdat in de landen rond Gaza onvoldoende capaciteit is.
"Als Italië onder Meloni vele kinderen opneemt, dan is het toch onvoorstelbaar dat Nederland onder Jetten de deur dichtgooit", aldus Suzanne Kröger van PRO die donderdag een motie zal indienen "om voor individuele gevallen ook de mogelijkheid te blijven bieden" voor behandeling in Nederland. Sjoerdsma kiest voor steun aan de regio omdat dan veel meer kinderen kunnen worden geholpen.
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