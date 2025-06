Opnieuw tientallen doden bij Israëlische aanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de civiele bescherming in het Palestijnse gebied woensdag 35 doden gevallen. De zender Al Jazeera spreekt op basis van medische bronnen over minstens 47 doden, onder wie kinderen en mensen die zich bij een distributiepunt voor noodhulp hadden verzameld.

Bijna de helft van de doden viel in het noorden, waar het Israëlische leger de bombardementen heeft opgevoerd. Daarnaast werden er opnieuw Palestijnen gedood bij de voedseldistributie in het centrum en zuiden van de Gazastrook. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa opende het Israëlische leger het vuur op een groep Palestijnen die in Rafah voedselhulp hoopten te ontvangen. Daarbij zouden vijf doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt.