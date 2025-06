Kneecap-leden niet vervolgd om uitspraken over parlementsleden VK

LONDEN (ANP) - Geen enkel lid van het Ierse hiphoptrio Kneecap wordt vervolgd voor uitspraken waarin zij zouden hebben opgeroepen tot het doden van Britse parlementsleden. Dat meldt The Irish Times zondag. De politie heeft in een verklaring laten weten dat het onderzoek is stopgezet omdat de vermeende overtredingen buiten de wettelijke termijn voor vervolging vallen.

Kneecap kwam dit jaar in opspraak nadat een filmpje van een concert in november 2023 was opgedoken. Daarin riep een lid van de groep: "Vermoord je lokale parlementslid. De enige goede Tory is een dode Tory." Naar aanleiding van de beelden deed de politie in Londen onderzoek.

Kneecap kwam de afgelopen maanden ook in het nieuws om zijn pro-Palestijnse en anti-Israëlische standpunten. Bandlid Liam Óg Ó hAnnaidh, bekend als Mo Chara, is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor terrorisme, omdat hij Hezbollah zou hebben gesteund door tijdens een optreden een vlag van de sjiitische Libanese beweging te laten zien.