Velzeboer pakt goud op 1000 meter in seizoensopener World Tour

MONTREAL (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft in de eerste wedstrijd van de World Tour in Montreal de gouden medaille gewonnen op de 1000 meter. Het was al haar tiende zege in voorheen de wereldbeker. Velzeboer was overtuigend de beste in de finale en eindigde voor twee Amerikaanse schaatsers: Kristen Santos-Griswold en Corinne Stoddard.

De 23-jarige Velzeboer maakte deel uit van de gouden ploeg die op de Winterspelen van Beijing in 2022 goud won op de aflossing. Ze is ook meervoudig wereldkampioene.