Opnieuw vertraging op de weg door werkzaamheden bij Utrecht

NIEUWEGEIN (ANP) - Zaterdag vroeg in de middag staan er alweer files rondom Utrecht in verband met wegwerkzaamheden. Vrijdag leidden die al tot forse drukte op de wegen tot 's avonds laat. In Nieuwegein, waar auto's vaststonden, deelden medewerkers van de gemeente koeken en water uit aan weggebruikers.

De A2 bij Utrecht richting het zuiden is dicht dit weekend tot maandagochtend 05.00 uur. Rijkswaterstaat vervangt onder meer het asfalt daar voor een stillere variant.

Op de alternatieve route richting het zuiden, op de A27 aan de oostkant van de Domstad, staat 12 kilometer file en loopt de vertraging op tot een halfuur. Ook op wegen in Nieuwegein loopt het vast, zegt een woordvoerder van de ANWB. "Als je vanaf daar de snelweg op wil, dan gaat dat gewoon heel lastig. Omdat de opritten vol staan en je moeilijk kan invoegen."

Naar verwachting loopt de drukte aan die oostkant van Utrecht, tussen Hilversum en Hagestein, zaterdag nog verder op. "Normaal op een zaterdag is het rond 16.00 uur op z'n drukst, erna zou het moeten afnemen", aldus de zegsman.