Wielrenster Kool stapt af in Tour de France

CHAMPAGNOLE (ANP/BELGA) - Charlotte Kool is afgestapt in de Tour de France Femmes. De Nederlandse wielrenster van dsm-firmenich PostNL deed dat in de eerste Alpenetappe, tijdens de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag, de Col de la Croix de la Serra.

Kool won aan het begin van deze week de eerste twee etappes en reed in de gele leiderstrui. De sprintster stond tot zaterdag tweede in het puntenklassement achter Marianne Vos. De opgave van Kool is geen heel grote verrassing. Ze kwam de voorbije dagen in de problemen tijdens het klimwerk.

Naast Kool staakten zaterdag tot dusverre nog zeven andere rensters de strijd. De zevende rit gaat over 166,4 kilometer van Champagnole naar Le Grand-Bornand. Onderweg liggen er vijf gecategoriseerde beklimmingen. De laatste 20 kilometer gaan hoofdzakelijk omhoog, met de finish ruim 1200 meter boven zeeniveau.