Opnieuw vuur ontstaan in afgebrande natuur bij Oirschot

door Redactie
zaterdag, 02 mei 2026 om 17:11
bijgewerkt om zaterdag, 02 mei 2026 om 17:26
- In de buurt van Oirschot is zaterdagmiddag opnieuw vuur waargenomen in een natuurgebied waar eerder ook al brand heeft gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio van Zuidoost-Brabant.
De brandweer hoefde naar eigen zeggen alleen na te blussen, al zal dat nog wel even duren. "De brand is onder controle en zal niet verder uitbreiden."
In de buurt van Oirschot zijn afgelopen dagen meer branden geweest, waaronder in het natuurgebied bij Middelbeers waar ook deze brand woedde.
Meer naar het oosten brak donderdag een grote brand uit toen militairen oefenden op de Oirschotse Heide. Ook daar was zaterdagochtend weer brand, meldt de Marechaussee Brabant-Oost. "De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur onder controle weten te krijgen."
