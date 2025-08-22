Tennisser De Jong verdient debuut op US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong kan zich opmaken voor zijn debuut in het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Haarlemmer rondde het kwalificatietoernooi succesvol af met een duidelijke zege in de derde ronde op de Amerikaan Mitchell Krueger: 6-4 6-1.

De Jong is de nummer 80 van de wereld. Hij haalde dit jaar de tweede ronde op Roland Garros en Wimbledon en stond vorige maand in het Zweedse Bastad voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De Jong voegt zich bij Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in het hoofdtoernooi van de grand slam in New York.

De Haarlemmer moest werken voor de winst in de eerste set. Hij leverde twee keer zijn servicegame in bij Krueger, maar won zelf drie keer de opslagbeurt van de Amerikaan. In de tweede set was De Jong oppermachtig en gunde hij zijn tegenstander slechts één game.