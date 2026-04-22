Oppositie kritisch op energiepakket, oneens over extra plannen

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen zijn kritisch op het pakket aan maatregelen dat het kabinet neemt om de energieprijzen te compenseren, maar zijn het niet eens over welke plannen er dan bij moeten komen.

Linkse partijen suggereren onder meer goedkoper openbaar vervoer en dat te betalen door het belasten van hoge winsten bij oliebedrijven. Ook vragen onder meer SP, DENK en ChristenUnie zich af of de hogere onbelaste kilometervergoeding voor werknemers wel terechtkomt bij iedereen die veel rijdt. Jimmy Dijk van SP zei dat een op de vijf werknemers helemaal geen reiskostenvergoeding ontvangt en dat er ook veel cao's zijn waar nu een lager bedrag per kilometer wordt vergoed.

Rechtse partijen herhaalden hun wens om de accijns op benzine en diesel te verlagen. Coalitiepartijen vinden die maatregel echter te duur en te ongericht. D66, VVD en CDA zijn juist blij dat het kabinet maatregelen neemt die vooral mensen helpen die nu de hoge energieprijzen niet kunnen betalen, bijvoorbeeld met een noodfonds.

Het kabinet wil de wegenbelasting voor bestelauto's en vrachtwagens verlagen en betaalt dit deels door fiscale regelingen voor startende en kleine ondernemers af te schaffen of te versoberen. Partijen als JA21, ChristenUnie, SP en SGP waren niet blij met de keuze om dit geld bij kleine ondernemers op te halen.