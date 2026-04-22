RAI Vereniging wil 75 procent van de aandelen in de RAI verkopen

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 17:03
AMSTERDAM (ANP) - De RAI Vereniging is van plan 75 procent van haar aandelen in RAI Amsterdam te verkopen. De overige 25 procent is en blijft in handen van de gemeente Amsterdam. Dat schrijven de wethouders Alexander Scholtes (deelnemingen) en Steven van Weyenberg (woningbouw en stedelijke ontwikkeling) woensdag aan de Amsterdamse gemeenteraad.
Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied rond het evenementen- en congrescentrum in Amsterdam-Zuid verder ontwikkeld. Er moeten woningen, kantoren, voorzieningen en meer groen komen en betere verbindingen met omliggende wijken.
Volgens de wethouders is het verkoopproces nog in een vroege fase en moet nog veel worden uitgewerkt. Ze verwachten begin juni met meer informatie te komen.
Het Financieele Dagblad schreef eerder deze week dat er tussen de 1000 en 1500 woningen gepland staan. Ook zouden de bestaande gebouwen van de RAI aan een opknapbeurt toe zijn. Volgens de krant schatte het congresbedrijf twee jaar geleden de kosten van de nieuwbouw en renovatie op 500 miljoen euro.
