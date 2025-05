Vakbond België zendt reclame uit in protest tegen Israël op ESF

BRUSSEL (ANP) - De Belgische socialistische vakbond ACOD heeft dinsdag herhaaldelijk een campagnefilmpje Speak up for Palestine uitgezonden op VRT 1, waar ook het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. De bond deed dat uit protest tegen de deelname van Israël aan het muziekevenement, meldde het Belgische VRT NWS.

"De wreedheden op het Palestijnse volk en de gecontesteerde deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival in Basel beroeren de gemoederen", aldus de vakbond. "ACOD-VRT en Oxfam België hebben de handen in elkaar geslagen om het Palestijnse volk een stem te geven op een moment dat Israël ongegeneerd met zijn vlag mag wapperen op het wereldtoneel."

Over de deelname van Israël is veel te doen door de situatie in Gaza. Tegenstanders vinden dat het land daardoor niet mee zou mogen doen. Organisator European Broadcasting Union (EBU) benadrukte meermaals dat het songfestival een "niet-politiek muziekevenement is". Rusland mag na de invasie in Oekraïne in 2022 niet meedoen.