Oppositie valt NSC stevig aan over onderwijsbezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartij NSC is bij het debat over het akkoord over onderwijsbezuinigingen stevig bekritiseerd door de oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en Partij voor de Dieren. De suggestie dat de coalitie geen andere keuze heeft dan te bezuinigen omdat het vorige kabinet op te grote voet heeft geleefd, wezen zij resoluut van de hand.

"Het laatste velletje papier was van de toiletrol getrokken door onze voorganger en wij moeten onze handen vuil maken", zette Aant Jelle Soepboer (NSC) dat punt kracht bij. Jan Paternotte (D66) noemde dat "de smerigste metafoor over wat mij betreft de smerigste onderwijsbegroting die we ooit hebben gezien".

Zijn partij D66 was aanvankelijk betrokken bij de onderhandelingen om een deel van de onderwijsbezuinigingen terug te draaien, maar trok zich uiteindelijk terug. Woensdag spraken CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 met de coalitie af om 750 miljoen euro aan onderwijsbezuinigingen terug te draaien, in ruil voor steun voor de begroting in de Eerste Kamer. Andere oppositiepartijen betreuren dat 1,2 miljard euro aan bezuinigingen overeind blijft.