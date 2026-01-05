Oppositieleider González noemt zich president Venezuela in video

MADRID (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia heeft voor het eerst gereageerd op de ontwikkelingen in Venezuela van de afgelopen dagen. In een Spaanstalige videoboodschap die hij zondagavond via X, Facebook en Instagram verspreidde, zei hij dat het vertrek van president Nicolás Maduro een "belangrijke stap, maar niet genoeg" is. In de video verwijst González naar zichzelf als "president" en "leider" van Venezuela.

De 76-jarige González, die vorig jaar met hulp van de Nederlandse ambassade in Caracas naar Spanje vluchtte, werd door de oppositie naar voren geschoven als presidentskandidaat bij de verkiezingen van 2024. Hij verloor volgens de officiële uitslag van Maduro, maar wordt breed gezien als de echte winnaar.

Het Venezolaanse oppositiekopstuk María Corina Machado, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, schreef zondag in een brief dat ze wil dat González het presidentschap overneemt. Ook de Franse president Emmanuel Macron ziet een rol voor González.

"De persoon die de macht heeft gegrepen is niet langer in het land en wordt berecht", zei González, doelend op Maduro, in de video van ruim drie minuten. Hij riep op tot de onmiddellijke vrijlating van Venezolanen die vastzitten "omdat ze anders denken, hun rechten opeisen of hun grondwettelijke plicht vervullen". Het herstel van het land kan volgens hem pas worden ingezet zodra al deze gevangenen zijn vrijgelaten en de resultaten van de verkiezingen van 2024 worden "gerespecteerd".

Het Venezolaanse hooggerechtshof besloot zondag dat vicepresident Delcy Rodríguez tijdelijk het presidentschap overneemt. Zij eiste Maduro's onmiddellijke vrijlating en noemde hem "de enige president van Venezuela".

Na de Amerikaanse luchtaanvallen zei president Donald Trump dat de VS het bestuur van het Zuid-Amerikaanse land overnemen. Trump dreigde vervolgens dat Rodríguez een hogere prijs zal betalen dan de afgezette president Nicolás Maduro "als ze niet doet wat juist is".

"Dit is een historisch moment", zei González aan het einde van zijn videoboodschap. "We treden dit tegemoet in kalmte, overtuiging en met een sterke democratische toewijding."