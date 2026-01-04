ECONOMIE
Deense premier roept VS op te stoppen met bedreigen van Groenland

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 22:54
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken heeft de Verenigde Staten zondag opgeroepen te stoppen met het "bedreigen" van Groenland, nadat president Donald Trump tegen het Amerikaanse blad The Atlantic had gezegd dat zijn land het "absoluut" nodig heeft. Het Deense gebied is volgens Trump "omringd door Russische en Chinese schepen".
"Het is volstrekt absurd om te zeggen dat de Verenigde Staten de controle over Groenland zouden moeten overnemen", aldus de Deense premier Mette Frederiksen in een verklaring. Ze riep Washington op te stoppen met het "bedreigen van zijn historische bondgenoot". Denemarken is net als de VS lid van de NAVO.
Eerder op zondag plaatste de vrouw van Trumps invloedrijke adviseur Stephen Miller op sociale media een afbeelding waarop Groenland in de kleuren van de Amerikaanse vlag te zien is. "Spoedig", stond daar in hoofdletters bij.
Trump heeft herhaaldelijk gezegd Groenland te willen annexeren. Vorige maand benoemde hij een speciale gezant voor Groenland, Jeff Landry, omdat de VS het Deense gebied zouden "moeten hebben" voor hun "nationale veiligheid".
