Oppositiepartijen vragen in advertenties om 'rode lijn' Gaza

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) moeten duidelijk maken aan Israël dat er een "rode lijn" is bij de oorlog in Gaza, luidt de oproep van zes oppositiepartijen en hun jongerenbewegingen. "Zonder duidelijke politieke en economische consequenties blijft het geweld doorgaan", schrijven zij in een paginagrote advertentie in het AD, Trouw en de Volkskrant.

"Er is wel een rode lijn in Gaza. Houd je eraan", valt in grote letters te lezen. Met de advertentie verwijzen de partijen naar het overleg dat de partijloze premier Schoof twee weken geleden had met maatschappelijke organisaties over de oorlog. Zij vroegen hem een rode lijn te trekken, maar dat wilde hij niet toezeggen.

Opvallend is dat de advertentie ook is ondertekend door PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Maar het logo van de moederpartij zelf staat er niet bij. De andere ondertekenaars zijn GroenLinks-PvdA, D66, PvdD, Volt, SP, DENK en hun jongerenafdelingen.