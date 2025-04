Robot kansloos tegen mens in eerste halve marathon

BEIJING (ANP/DPA) - Voor het eerst hebben robots meegedaan aan een speciale halve marathon, in Beijing. Hardlopers hoefden niet bang te zijn dat machines hen in een hardloopwedstrijd voorbij zouden streven: de snelste robot deed er ruim twee keer zo lang over als de winnaar.

Robot Tiangong Ultra bereikte zaterdag in de Chinese hoofdstad na iets meer dan twee uur en veertig minuten de finish. De snelste loper had er iets meer dan een uur en twee minuten voor nodig.

Aan de wedstrijd deden 12.000 hardlopers mee, plus zo'n twintig robots. Zij renden over een afgescheiden deel van het parcours. Verzorgingsposten hadden geen water, maar batterijen en gereedschap. Pitstops en onderhoudsbeurten onderweg leverden wel een tijdstraf op. De robots waren tussen de 1,20 en 1,80 meter groot en ze moesten twee benen hebben.

Voor China is de ontwikkeling van mensachtige robots (humanoïden) nationaal speerpunt. De wedstrijd werd gezien als een demonstratie van hun kunnen. Anderen noemden het een pr-stunt.