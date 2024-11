Oproep aan kabinet: asielzoekers sneller laten werken is win-win

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers moeten sneller aan het werk kunnen. Die oproep doen het stedennetwerk G40, VNG, VluchtelingenWerk Nederland en het COA aan minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) en de Tweede Kamercommissie die over asiel gaat.

De briefschrijvers verwijzen naar een in september verschenen rapport van Platform31 waarin staat dat asielzoekers te weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En dat terwijl er volgens de organisaties juist in "belangrijke" sectoren meer mensen op de werkvloer nodig zijn, een tekort dat momenteel wordt "opgevangen door arbeidsmigranten die we uit andere landen trekken".

Als asielzoekers niet mogen werken terwijl zij op hun asielbesluit wachten, wordt "van hun inzet en talenten" geen gebruik gemaakt. "Daarmee missen we, zeker gezien de tekorten in belangrijke sectoren, kansen." Als deze groep wel eerder kan werken helpt dit "de samenleving, de arbeidsmarkt en de asielzoekers zelf".

De organisaties pleiten er onder meer voor dat het regelen van een werkvergunning minder lang duurt en dat de asielzoekers beter begeleid worden naar betaald werk.