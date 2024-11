Eisen tot 22 jaar cel en tbs voor gruwelijke 'speciekuipmoord'

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep 22 jaar celstraf geëist tegen een 35-jarige man voor het doden van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in juni 2019. Zijn lijk werd met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand. Tegen een 45-jarige vrouw werd bij het gerechtshof in Den Bosch twaalf jaar cel en tbs geëist.

Van der Heyden had een buitenechtelijke relatie met Wanda van R. (45) uit het Belgische Zoersel. Hij onderhield haar en had haar verteld dat hij veel zwart geld had gespaard. Toen Van R. een relatie kreeg met Nicky S. (35) uit Bergen op Zoom ontstond een plan om de vermeende tonnen te stelen. Omdat zij het geld niet konden vinden, liep alles uit de hand en werd de loodgieter gewelddadig gedood. Zijn lijk werd verminkt en verbrand. Wat overbleef werd in een speciekuip gelegd. Die werd volgegoten met cement en in het Schelde-Rijnkanaal gegooid.

De rechtbank legde in 2021 zeventien jaar cel en tbs op aan S. Van R. kreeg tien jaar cel. Zij wordt niet beschuldigd van moord of doodslag. De twee gingen in hoger beroep omdat ze een lagere straf willen. Ze leggen de schuld vooral bij elkaar.