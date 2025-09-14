Oproep 'Bloquons tout' vindt in weekend nauwelijks gehoor

NANTES/LYON (ANP) - De oproep van de anonieme protestbeweging 'Bloquons tout' (We blokkeren alles) lijkt dit weekend in Frankrijk nauwelijks gehoor te hebben gevonden. Na de grote actiedag van afgelopen woensdag had de beweging op sociale media weer acties en blokkades in het vooruitzicht gesteld, maar het is volgens Franse media voornamelijk gebleven bij kleine plaatselijke samenscholingen.

In Lyon bijvoorbeeld waren er in het centrum nauwelijks betogers, in tegenstelling tot woensdag toen de beweging tussen de 8000 en 15.000 demonstranten op de been bracht. De autoriteiten hadden voor dit weekend betogingen in het centrum verboden en veel politie de straat op gestuurd.

De betogingen tegen het beleid van de regering van president Emmanuel Macron en zijn premier die fors wil bezuinigen om het begrotingstekort te bedwingen, gaan 18 september weer op grote schaal verder. Vakbonden hebben, los van de beweging op sociale media, opgeroepen tot een nationale staking die dag.