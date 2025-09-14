Gerard Cox 1940-2025

Gerard Cox, een icoon van de Nederlandse muziek, cabaret en televisie, is overleden. Hij laat een rijk oeuvre en een warm spoor van herinneringen na die generaties hebben geraakt. Enige tijd geleden maakt hij al zonder veel drama bekend dat hij terminaal ziek was

Rotterdammer met een eigen stem

Geboren in 1940 in Rotterdam-Zuid begon Gerard Cox zijn carrière als onderwijzer, maar zijn roeping lag in het theater en de muziek. Als cabaretier, zanger en acteur ontwikkelde hij een herkenbare eigen stijl die zowel kritisch als filosofisch was, altijd doorspekt met Rotterdamse nuchterheid en humor.

Hitlijsten en televisielegende

Zijn bekendste nummers, waaronder "'t Is weer voorbij die mooie zomer", groeiden uit tot ware evergreens. Als acteur werd hij enorm geliefd door zijn hoofdrol in de televisieserie "Toen was geluk heel gewoon", waarmee hij decennialang het Nederlandse huiskamerpubliek wist te ontroeren en te vermaken.

Oeuvre en nalatenschap

Cox was niet alleen zanger en acteur, maar schreef ook scenario’s en columns, en regisseerde diverse theaterprojecten. Hij ontving tal van onderscheidingen, waaronder de Gouden Televizier-Ring voor zijn werk in de comedy- en televisiewereld. Zijn impact reikt verder dan zijn artistieke prestaties; met zijn gevatte, soms scherpe observaties in columns hielp hij de Rotterdamse identiteit hoog te houden.

Persoonlijke moed en afscheid

In augustus 2025 maakte Cox bekend ongeneeslijk ziek te zijn door uitgezaaide slokdarmkanker, een diagnose die hij met moed en openheid deelde. Hij koos voor kwaliteit van leven in zijn laatste maanden, een keuze die past bij zijn nuchtere levenshouding en zelfstandige karakter.

Gerard Cox blijft voortleven in het collectieve geheugen dankzij zijn liedjes, zijn grappen en de herkenbare stemmen in het Nederlandse medialandschap. Met zijn overlijden verliest Nederland een pionier van het lichte genre, een echte Rotterdammer en een persoonlijkheid die altijd durfde te zeggen wat hij vond.