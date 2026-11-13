Oproep Europarlement: benoem één EU-onderhandelaar Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Een deel van het Europees Parlement dringt er bij de EU-regeringsleiders op aan om vrijdag één onderhandelaar aan te wijzen voor toekomstige vredesbesprekingen over Oekraïne. Dat gebeurt op initiatief van de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt). De meningen over wie Europa moet vertegenwoordigen lopen bij de EU-regeringsleiders uiteen.

Die ene onderhandelaar moet optreden namens, en met instemming van de EU, de EU-lidstaten en de Europese leden van de coalitie van bereidwilligen, schrijft Van Lanschot in de brief aan de EU-regeringsleiders, hun voorzitter António Costa en de Ierse premier Micheál Martin. Ierland is tot januari tijdelijk voorzitter van de EU.

"Het ontbreken van één Europese onderhandelaar leidt nu al tot ongunstige ontwikkelingen", staat in de brief. Daarna moet er "een eenduidig ​​Europees onderhandelingsmandaat" komen.

Europarlementariërs van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten, de liberale Renew en de Groenen ondertekenden de brief.