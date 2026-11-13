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Kremlin staat open voor positieve Europese deelname vredesoverleg

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin heeft beklemtoond dat Europa deel kan nemen aan de gesprekken van Rusland, Oekraïne en de VS over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Maar Europa moet dan daadwerkelijk willen bijdragen aan vrede. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag dat Europa ook aan de onderhandelingstafel gaat zitten bij de volgende gesprekken.
Hij zei dit na een onderhoud met de Amerikaanse gezanten die met president Vladimir Poetin hadden overlegd. Die zou hebben ingestemd met een Europese deelname toen de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daarop aandrongen. Maar volgens het Kremlin kan het daar alleen toe besluiten, wanneer het ervan overtuigd is dat Europa oprecht de bedoeling heeft aan het vredesproces bij te dragen.
Moskou en Washington hebben Europa op afstand gehouden in overleg over het einde van de oorlog. Beide vrezen dat Europese leiders een vredesregeling dwarsbomen omdat ze geen concessies aan Rusland willen doen.
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